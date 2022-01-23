 بولندا تسجل 40 ألفا و878 إصابة جديدة و193 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 40 ألفا و878 إصابة جديدة و193 حالة وفاة بكورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 10:55 ص

سجلت بولندا 40 ألفا و878 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 193 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و484 ألفا و95 إصابة، والوفيات إلى 103 آلاف و819 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 50 مليونا و500 ألف و491 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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