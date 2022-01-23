 وفد إماراتي برئاسة وزيرة يزور الجناح السوري في «إكسبو 2020 دبي» - بوابة الشروق
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وفد إماراتي برئاسة وزيرة يزور الجناح السوري في «إكسبو 2020 دبي»

رويترز
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 5:17 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 5:17 ص

زار وفد إماراتي برئاسة وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، الجناح السوري في معرض "إكسبو 2020 دبي".

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، فقد اطلع الوفد الإماراتي خلال الزيارة يوم السبت على المعروضات التي يضمها الجناح، وأبدت الوزيرة إعجابها بما تمثله اللوحات الفنية والقطع الخشبية المعروضة من غنى وتنوع مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وسوريا.

بدوره أكد المفوض العام للجناح السوري، غسان عباس، أن الجناح يمثل نافذة واسعة للإطلال منها على الثقافة والحضارة السورية مشيرا إلى أنه يمثل "غيضا من فيض التاريخ والتراث الإنساني في سوريا".

وزار الجناح السوري منذ انطلاقته وفود وممثلون عن العديد من الدول والمنظمات المشاركة أو الزائرة للمعرض، حيث يقوم فريق عمل الجناح بتنظيم لقاءات أعمال دورية مع وفود عربية ودولية بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركاء عالميين.

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