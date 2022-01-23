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الداخلية تجفف منابع الدم بين عائلتين بأسيوط

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 11:46 ص

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء عمر السويفي مدير الأمن، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة ديروط، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعا بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية، ومواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح بين العائلات.

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