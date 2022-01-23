محافظ الشرقية يتفقد نفق عرابي ويحذر سيارات المنافذ المتنقلة

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نفق عرابي بمدينة الزقازيق، مؤكدًا عدم السماح بوجود سيارات منافذ متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بالميدان، ومراجعة الرخص الممنوحة لهم وإلزام أصحابها بأماكن البيع المخصصة، فضلًا عن مراجعة المواد الغذائية المعروضة للتأكد من صلاحيتها.

وشدد محافظ الشرقية على عدم السماح بإقامة أي نشاط تجاري مخالف لاشتراطات الترخيص والحماية المدنية، مشيرًا إلى أن نفق عرابي الجاري إنشائه أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق، المُقام بتكلفة 130 مليون جنيه لأجل الربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

وأشار إلى الانتهاء من تركيب 8 كمرات لزوم إنشاء الكباري المؤقتة على سكتي حديد 1 و2، بالإضافة إلى تركيب 2 من الكباري المؤقتة وصب الخرسانة العادية أسفلها، فضلًا عن تكسير رؤوس الخوازيق، تمهيدًا لتجهيز تسليح الأسقف وصب الخرسانات المسلحة أسفل المرحلة الأول.

وقال إنه جاري تنفيذ أعمال عزل الحوائط والأرضيات تمهيدًا لعمل اللبشة والحوائط المسلحة باتجاه ميدان عرابي، فيما تم صب الحوائط الخرسانية وجاري تكسير رؤوس الخوازيق، تمهيدًا لحفر القطاع المجاور للسكك الحديدية بالجهة الأخرى في الاتجاه المؤدي إلى شارع فاروق، مؤكدًا أن النفق يُساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.