ريال مدريد يعود من بعيد ويتعادل مع إلتشي في الدوري الإسباني

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قلب فريق ريال مدريد تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه إلتشي وتعادل معه 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أوساسونا على غرناطة 2 / صفر.

وسجل هدفي إلتشي لوكاس بوي في الدقيقة 42 وبيري ميلا في الدقيقة 76، فيما سجل هدفي ريال مدريد لوكا مودريتش في الدقيقة 82 من ركلة جزاء وإيدير ميليتاو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر كريم بنزيمة، لاعب الريال، ركلة جزاء في الدقيقة 33.

ورفع الريال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام أشبيلية، كما رفع إلتشي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أوساسونا على مضيفه غرناطة 2 / صفر.

وسجل هدفي أوساسونا ديفيد جارسيا في الدقيقة 64 وإنريكي جارسيا كيكي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.