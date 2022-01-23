نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مسار العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد دقلو خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الدفاع الإثيوبية مساء اليوم السبت، بحضور كل من وزير الدفاع الإثيوبي ابراهام بلاي وسفير السودان بأديس أبابا جمال الشيخ وعدد من المسؤولين من الجانبين ، عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين السودان وإثيوبيا، مشيراً إلى أنها ظلت محل احترام متبادل، داعياً إلى ضرورة الارتقاء بها الى مستويات تلبي تطلعات شعبي البلدين.

وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ تشرين الثاني /نوفمبر من عام 2020 عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 عاما.

من جانبها، تتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.