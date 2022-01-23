قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بصرف منح لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا واقتصاديا، تمثلت في: 108 منح مولود جديد بإجمالى 217 ألف جنيه، و40 منحة زواج بمبلغ 120 ألف جنيه، و12 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 24 ألف جنيه، و3 منح وفاة عامل لـ3 أسر بإجمالى 30 ألف جنيه، و2000 جنيه لعمل عملية جراحية صغرى لعامل، فضلا عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ3049 عاملا من المسجلين بإجمالي مليون و224 ألفا و500 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة مليون و617 ألفا و500 جنيه لـ3213 عاملا من المسجلين.

أعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة، لافتا إلى أن المديرية قامت بتعيين 8389 شابا، منهم 115 "قادرون باختلاف"، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 26368 شابا، منهم 280 "قادرون باختلاف"، وتوفير 1747 فرصة عمل، واستخراج 2732 شهادة قياس مستوى المهارة، و2697 رخصة مزاولة الحرفة.

وقال الوزير إن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 167 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ118 أجنبيا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية -في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي- أن المديرية تلقت 1102 شكوى، منها 150 شكوى تم تسويتها وديا، وإحالة 228 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 134 شكوى، وإحالة 91 شكوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 499 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار إلى أنه في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 505 محاضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 683 شكوى، وتسوية 385 شكوى منها، وتبقى 298 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 182 منشأة، وإعادة التفتيش على 356 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم شن 44 حملة تفتيشية، وعمل قياسات ميدانية لـ63 منشأة، وبحث 3 شكاوى، فضلا عن عقد 15 ندوة توعية.