الاتحاد الأوروبي يوجه مساعدات عاجلة لجزيرة تونجا المنكوبة بتسونامي وثوران بركاني

أعلن الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الأحد، عن مغادرة أول سفينة مساعدات من ميناء "بولينيزيا" الفرنسي متجهة إلى جزيرة "تونجا" الواقعة في المحيط الهادئ والمنكوبة بموجات مد عاتية (تسوناني) أثارها ثوران بركاني تحت سطح البحر.

وذكر بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - عبر موقعها الرسمي - أنه من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، ينسق الاتحاد الأوروبي مع فرنسا لتسليم 30 طنًا من المساعدات، بما في ذلك وحدتان لتنقية المياه، و4000 لتر من مياه الشرب، ومستلزمات النظافة، وخيام عائلية، ومجموعات أدوات للملاجئ، والحبال، وصفائح المياه وغيرها وعلب طعام قابلة للتلف.. مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تنسق عملية التسليم وتمول 75% من تكاليف النقل".

وتأتي هذه المساعدة المادية بالإضافة إلى 200 ألف يورو في شكل مساعدات إنسانية طارئة من الاتحاد الأوروبي لتمويل جمعية الصليب الأحمر في تونجا لمساعدة المجتمعات الأكثر تضررًا.

وأضاف البيان أن "مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي يتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع السلطات التونجية وبعثة الاتحاد الأوروبي في فيجي".. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت خدمة الطوارئ الفضائية التابعة للاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس" صورًا من الفضاء لتقييم مدى الدمار في جميع أنحاء أرخبيل تونجا.

من جهته، قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش "إن الاتحاد الأوروبي يقف في تضامن كامل مع شعب تونجا في هذا الوقت العصيب بينما يستمر تقييم تأثير الكارثة.. موجها الشكر لفرنسا على مساعدتها الفورية.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة والخبرة.