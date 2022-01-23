شهد غربي العاصمة العراقية بغداد افتتاح أول مركز تأهيل للقطط والكلاب الضالة ضحايا حوادث السير والأعمال العدوانية والهدف العناية بالحيوانات وإعادة تأهيلها بعيدا عن التعامل السائد في العراق والذي من أشهر سماته استخدام البنادق الآلية لقتل الكلاب الضالة في الشوارع.
وتقول نازك إحدي المتطوعات لفرانس برس إن الملجأ يقوم بعلاج الحيوانات وإعادة إطلاقها حين تحسن جروحها بينما تقول سالي فيصل متطوعة أخري إن الملجأ يتلقي البلاغات عن الحيوانات المصابة.
ويذكر إن العراق لم تحوي سابقا أى ملجأ مخصص للحيوانات الضالة عدا عن 3 محميات للحيوانات البرية علي غرار الغزلان وذلك وفقا لوزارة الزراعة العراقية.
وتندر هواية تربية الحيوانات الأليفة في العراق تزامنا مع بلوغ نسبة الأشخاص الواقعين ضمن خط الفقر30% من المجتمع العراقي رغم ثراء الدولة بالموارد النفطية.
وتقول نازك إن الفريق يعتمد علي التبرعات دون عائد كافي عدا عن ال17 ألف دولار التي اشتري بها الفريق الأرض المخصصة للملجأ والذي يتسع لمئات الحيوانات والمخطط تطويره لعيادة بيطرية مأقتة.
وتضيف نازك إن السبب في تزايد الحيوانات المصابة هو إنخفاض الوعي والرفق بالحيوان لدي أشخاص يقومون بضربها وتسبيب الجروح لها.
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