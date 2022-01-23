ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا إلى 70 مليون إصابة

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0% حتى الساعة 0153 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الأحد، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 66ر7 مليون إصابة، بزيادة 5ر0% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وسجلت هاواي زيادة بنسبة 2% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة أمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 199 ألفا و106 حالات.

وشهدت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفي 605 أشخاص.