السودان يتطلع لاستئناف الدعم الدولي في أعقاب تشكيل الحكومة

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة التي تم تشكيلها مؤخرا، هي جزء من جهود قيادة الدولة لحل الأزمة السودانية، معربة عن التطلع إلى أن تفضي هذه الخطوة إلى استئناف الدعم الدولي للفترة الانتقالية.

وقدم وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف السفير عبدالله عمر بشير، شرحا لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان، حول آخر التطورات السياسية والاقتصادية بالسودان، ونقل لهم تحيات وزير الخارجية السوداني الجديد السفير علي الصادق، مؤكدا حرص قيادة الدولة على التوصل لحل الأزمة الراهنة عبر الانخراط في حوار وطني يضم كافة الأطراف السودانية.

وشدد على حرص الدولة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية بمشاركة المجتمع الدولي، معربا عن تطلع السودان للتعاون والتكامل وتقديم العون والمساعدات من الدول الصديقة من أجل دعم السلام والاستقرار في السودان.