محافظ قنا يعلن تخصيص 7 ملايين جنيه لتأسيس المكتبة الإقليمية

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تخصيص 7 ملايين جنيه لتأسيس وفرش المكتبة الإقليمية بمدينة قنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم؛ لمناقشة الشروط والمواصفات التى سيتم تسجيلها في كراسة الشروط تمهيدا لطرحها، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الاسكان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أنه سيتم الإنتهاء من تأسيس وفرش المكتبة قبل 30 يونيو المقبل، موجها بتطبيق أعلى مواصفات الجودة عند اختيار الأثاث بما يتناسب مع طبيعة الدور العلمي والثقافي الذي تقدمه المكتبة للمواطنين.

وأضاف محافظ قنا، أن المكتبة الإقليمية مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبنى الرئيسي للمكتبة يقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالي المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية، ويتكون من بدروم ودور أرضي و4 طوابق علوي وسوف تضم "مكتبة طفل، مكتبة للكبار، قاعة اجتماعات، كافتيريا، قاعة سينما، قاعة تدريب للغات، قاعة حاسب آلي".

ولفت إلى تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، وجار عمل التشطيبات النهائية.