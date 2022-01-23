رياضة النواب تطالب بصيانة مراكز الشباب

طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب، بالنص على بنود صيانة المنشآت في عقود الإحلال والتجديد لمراكز الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حاتم عبدالعزيز ، بشأن عدد من مراكز الشباب بمدينة ههيا، في الشرقية.

وقال عبدالعزيز، إن طلب الإحاطة متعلق بعدم الانتهاء من إنشاء مركز شباب خلوة دبوس حتى الآن.

وأكدت ممثلو الوزارة أن المبنى الإداري للمركز تم الانتهاء من إنشاءه وتسليمه ابتدائيًا بتاريخ 7/2/2019 وتم تسليمه نهائيًا بتاريخ 7/7/2021، وذلك ضمن البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي بإجمالي تكلفة مبلغ (1148559 جنيه).

وقالت إيمان عبدالجابر، رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب إنه جاري التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لموافاتنا بالاحتياجات والتجهيزات للمركز وسيتم تلبيتها ضمن أحد تعاقدات الوزارة في هذا الشأن.

وأضافت "الملعب مدرج ضمن خطة الوزارة للعام المالي الحالي 2021/2022 لإنشاء ملاعب منجلة، وجاري التنسيق فيما بين المديرية واستشاري الوزارة لتسليم موقع الملعب لإحدى الجهات المتعاقد معها في هذا الشأن".