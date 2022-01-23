كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، حقيقة تمرد طارق حامد نجم وسط الأبيض، خلال الفترة الماضية وعدم خوضه المباريات.

وخسر الزمالك، أمام غزل المحلة، بثلاث أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من كأس الرابطة للمحترفين، ليتذيل الأبيض بعدها جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بدون تسجيل أي أهداف.

وقرر مرتضى خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق الأبيض، بجانب خصم راتب نصف شهر من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني والمقدر بـ 75 ألف دولار، بالإضافة للجهاز المعاون بالكامل، بعد الأداء الذي وصفه بالسئ خلال مواجهات كأس الرابطة وتلقي الأبيض هزيمتين متتاليتين على يد فاركو ثم غزل المحلة بعد تعادله مع إنبي.

وقال أمير في تصريحاته عقب المباراة: "لا أساس من الصحة لما يتردد في الفترة الأخيرة حول تمرد طارق حامد، بسبب عدم حسم ملف تجديد عقده في الفترة الحالية".

وأضاف: "طارق حامد لاعب كبير ولم يثر أي مشكلة، غيابه عن مباريات كأس الرابطة بسبب إصابته بكدمة في الركبة خلال الفترة الماضية، عندما يكون جاهز بدنيا وفنيا سيشارك".

وحول تجديد تعاقد المغربي أشرف بن شرقي، أجاب: "أشرف بن شرقي لاعب ملتزم ولم يفتعل أي مشاكل أيضًا، ولم نتحدث معه عن التجديد حتى الآن لأنه ليس من الطبيعي أن أتحدث مع لاعب في التجديد وهو لم يحصل على حوالي 50% من عقده".

واختتم: "لقد دفعنا جزءاً كبيراً من المستحقات له هو وبعض اللاعبين الآخرين تبلغ قيمتها 350 ألف جنيه، خلال الأيام القليلة الماضية".