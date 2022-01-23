إدارة بايدن في مهب عواصف السخرية بعد واقعة تحاكي مشهد من كارتون عائلة سيمبسون

يكثر الحديث عن تحقق مشاهد من الكارتون الشهير عائلة سيمبسون على أرض الواقع، ولكن الأمر أخذ منحا أكثر كوميدية حين اختار الرئيس بايدن توم هانكس ممثل إحدى الشخصيات بالمسلسل للإلقاء في فيديو دعائي للرئاسة مذكرا بمشهد مثله هانكس منذ سنوات وهو يساعد الرئاسة الأمريكية على استعادة مصداقيتها أمام الشعب.

ونقلت صحيفة ذا اندبندنت، أن رموز الحزب الجمهوري تلقفوا فيديو ترويج هانكس لإدارة بايدن وسرعان ما قارنوه بمشهد هانكس في المسلسل حين قال: "سأمنح الحكومة الأمريكية بعض المصداقية أمام الشعب حين يفتقدونها".

وأما عن السيناتور تيد كروز الشهير بمعارضته الشرسة لإدارة بايدن، فغرد بقوله إن السنافر فعلتها من قبل وأما المحلل الجمهوري ويلمات لوك فقد قال إنه السنافر يتحقق على أرض الواقع.

ويتزامن نشر الفيديو الترويجي الذي يقدمه هانكس احتفالا بمرور عام علي تنصيب بايدن رئيس للولايات المتحدة الأمريكية مع إنخفاض ملحوظ في مأشرات رضا الشعب الأمريكي عن أداء إدارة بايدن، إذ بلغت نسبة عدم الراضين عن الأداء 51% ليعد بايدن ثاني رئيس أمريكي يحصل على مأشرات رضا منخفضة في المرتبة التالية بعد الرئيس السابق له دونالد ترامب.

ومن بين أشرس الانتقادات التي طالت الفيديو الدعائي كانت تغريدة للمدير الإعلامي للحزب الجمهوري نيثن براند الذي قال إن الديمقراطيون بلغو من الإفلاس الاستعانة بممثلي هوليود لإقناع الأمريكيين أنهم يحيون حياة جيدة.

ويذكر أن ملايين الدولارات تم إنفاقها علي الفيديو الاحتفالي بمرور عام علي تنصيب بايدن بينما لم يكن معهودا احتفال الرؤساء الأمريكيين من قبل باستخدام الفيديوهات الترويجية.