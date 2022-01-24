كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، عن تفاصيل الوضع الوبائي داخل مصر، في ظل تفشي المتحور الجديد «أوميكرون».



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم الأحد، أن مصر فتحت مجال التطعيم ضد فيروس كورونا بالمجان سواء للمصريين أو للوافدين إليها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على توفير كافة أنواع اللقاحات.



وتابع، أن مصر تشهد ارتفاع في منحنى الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الحالية، وذلك تزامنًا مع ارتفاع الإصابات حول العالم، مضيفًا أن أعداد الوفيات في استقرار منذ الموجة الرابعة.



واستكمل، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، أنه يجب على جميع الدول نشر مظلة الفحوصات الطبية لتأكد المواطنين من مدى إصابتهم بالفيروس من عدمها، لافتًا إلى أنه من المتوقع انتهاء الفيروس في العام الحالي ولكن بشرط ابتاع كافة الاجراءات الاحترازية، وحينها سيتحول الفيروس إلى مرض موسمي.