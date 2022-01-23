 ليلى عز العرب بعد مشاركتها في احتفالية الشرطة: «فقد الأب ألم كبير» - بوابة الشروق
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ليلى عز العرب بعد مشاركتها في احتفالية الشرطة: «فقد الأب ألم كبير»

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 11:47 م

أعربت الفنانة ليلى عز العرب، عن سعادتها لمشاركتها في احتفالية عيد الشرطة، والتي اقيمت اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الجميع تأثروا بعد سماع قصص الشهداء، لافتةً إلى أن فقد الأب يعتبر ألم كبير يستمر مع الإنسان طوال عمره.

واستكملت، أن الشهداء والشرطة دفعوا ثمن كبير من أجل أن يحيا الشعب المصري حياة آمنة، موجهة الشكر إلى جميع من ضحوا بأنفسهم في سبيل مصر.

وتابعت، أن هناك مسؤولية واقعة على الفنانين للدفاع عن الوطن، وجميع من في المجتمع يجب عليهم الدفاع عن مصر كلِ بطريقته وفي مجالة، مشيرةً إلى أنه يجب على المصريين اختيار مصر دائمًا وأبدًا.

 


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