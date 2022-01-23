وزير المالية السعودي : هناك خطوات حثيثة لتحقيق التكامل بين دول الخليج

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأحد، خلال اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد– افتراضيا- أنّ" هنالك خطوات حثيثة لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في كافة المجالات، وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك".

كما أكّد الوزير الجدعان في كلمته خلال الاجتماع "على حرص المملكة خلال سنة رئاستها الدورة الحالية لوزراء المالية في الخليج "على مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك"، مشددا على " ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين جميع دول المجلس لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025"

وشدد وزير المالية السعودي" على أهمية السعي لتذليل العقبات التي تواجه العمل الخليجي المُشترك، من خلال تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتوافق بين دول المجلس على مختلف الأصعدة والمجالات"، مشيدًا "بدور الأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشترك، بما يواكب التطورات العالمية ورؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل".

وعقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي ، اليوم افتراضيا الاجتماع الاستثنائي الـ115 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، برئاسة وزير المالية السعودي ،رئيس الدورة الحالية، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف،بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع التقدم المحرز في الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعوا على القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى في دورته الـ42 وخطة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وكذلك توصيات هيئة الاتحاد الجمركي، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، مع آليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة، وبما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.