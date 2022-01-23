الاصابات تضرب المصري البورسعيدي قبل مواجهة فيوتشر

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اثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد الشيخ، لاعب المصري، إصابته بكدمة قوية أعلى الساق وكذلك كدمة بوتر الردفة والوتر الخارجي للركبة.

وسيخضع أحمد الشيخ لعدد من الجلسات العلاجية حتى يوم الجمعة المقبل، قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي والذي يمتد لنحو أسبوع .

وكان اللاعب قد حضر مران الفريق اليوم بمعسكره المغلق ببرج العرب واستعرض مجدى الألفى طبيب الفريق كافة خطوات البرنامج التأهيلي ثم عقد معه معين الشعباني اجتماع آخر للوقوف على حالته وموعد عودته.

في الوقت نفسه، يبدأ فريد شوقى لاعب الوسط، غدا الاثنين، برنامجه التأهيلي لعلاجه من الإصابة بالشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز الخميس الماضي.

ويشمل البرنامج العلاجي خضوع اللاعب لعدد من الجلسات العلاجية قبل البدء في التدريبات التأهيلية (تدريبات العدو الخفيف) ثم الانتظام التدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.

كما يواصل أحمد حمودي مهاجم الفريق برنامج التأهيل من إصابة التهاب وتر إكيلس والذي استلزم حصوله على راحة لأيام قبل خضوعه لبرنامج علاجى دوائي وتأهيلي على مدار الأيام الماضية.

مع إمكانية العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما قارب أسامة الجزار من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لعلاجه من إصابته بالتهاب شديد في عضلات الحوض والذي استلزم ممارسة تدريبات العدو الخفيف وبعض التدريبات الخفيفة.