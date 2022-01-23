أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 100 قتيل سقطوا منذ بدء هجوم داعش على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة شمال شرق سوريا.

وأوضح المرصد، أنه رصد ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء عملية سجن غويران مساء الخميس الماضي إلى 102 قتيل، 61 منهم من داعش، و34 من القوات الكردية وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب، و7 مدنيين.

ولفت إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك، نظرا لوجود العشرات الذين لا يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة من كل الأطراف، بالإضافة لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

ونقل عن مصادر أن اشتباكات متقطعة لا تزال تدور في المباني المحيطة بالسجن في حي غويران، نتيجة ملاحقة العناصر الهاربين ومقاومتهم.

ودفعت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مساء أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة جدا إلى مدينة الحسكة.

وقالت مصادر سورية في مدينة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وصلت عربات مدرعة أمريكية إلى حي غويران جنوب مدينة الحسكة والمجاور لسجن الصناعة الذي يسيطر عليه مسلحو تنظيم داعش. كما وصلت المئات من العربات العسكرية التي تحمل مقاتلين وأسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية من مناطق محافظة الحسكة".

ووفقا للمرصد فإن سجن غويران كان يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم أجمع.

كما يذكر أن هذا الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم داعش كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس من عام 2019.