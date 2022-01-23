مظاهرات في ألمانيا ضد تدابير كورونا

تظاهر آلاف الأشخاص في ألمانيا اليوم السبت احتجاجا على تدابير كورونا والتطعيمات الإجبارية المخطط لها.

ففي مدينة شفيرين شمالي البلاد قالت الشرطة إن نحو 1100 شخص شاركوا في مظاهرة نظمت بناء على دعوة للاحتشاد، كما قالت الشرطة أيضا إن أكثر من ألف شخص تظاهروا أيضا بشكل سلمي ضد سياسة الحكومة لمكافحة كورونا في كل من مدينة شتوتجارت في ولاية بادن فورتمبيج جنوب غربي البلاد ومدينة أوفنباخ في ولاية هيسن وسط ألمانيا.

ونظم المتظاهرون في شتوتجارت وقفة احتجاجية أمام مبنى إذاعة وتلفزيون جنوب غرب ألمانيا، وانتقدوا التغطية الإعلامية لوباء كورونا.

وقال شاهد عيان إن المتظاهرين رددوا مرارا هتافات مثل "صحافة كاذبة" و "نحن الشعب".

طلبت الشرطة من المتظاهرين ارتداء الكمامات.

وبحسب تصريحاتهم ذكر أفراد الشرطة أنهم تدخلوا في حالتين في مدينة شفيرين، حيث أصدرت الشرطة فى إحداها قرارا بمغادرة المكان بحق رجل وجه سبابا لحوالي ثلاثين شخصا آخرين كانوا يتظاهرون تأييدا لإجراءات كورونا.

أما مظاهرة أوفنباخ فكانت سلمية في البداية، وقدرت الشرطة عدد المشاركين فيها بنحو 1200 شخص، كما تجمع قرابة 300 شخص في مظاهرة مضادة.