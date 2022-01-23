وزيرة الصحة بأستراليا الغربية: لا يمكن القضاء على أوميكرون في الولاية

أقرت وزيرة الصحة في أستراليا الغربية، بأن حكومة الولاية الأسترالية لا تتوقع أن تتمكن من احتواء تفشي متحور أوميكرون بأنحاء بيرث، حيث سجلت الولاية 24 إصابة محلية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الأحد، أنه بذلك، يصل إجمالي الحالات النشطة في الولاية إلى 90 حالة منها 24 في الحجر الصحي الفندقي والباقي يخضع للعزل الذاتي.

وقالت الوزيرة أمبر-جيد ساندرسون، إن هذه بداية أوميكرون في أستراليا الغربية، وأضافت: "أعتقد أنه من الواضح أننا لن نقضي على أوميكرون، المسألة الآن هي كيفية تحجيمه والتعامل معه".

وناشدت ساندرسون، المواطنين، الخضوع للفحوص إذا ظهرت عليهم أعراض، بغض النظر عما إذا كانوا قد ترددوا على أماكن بها مصابين أم لا، وأضافت أنه تم أمس السبت إجراء 4743 فحصا.

وقالت ساندرسون: "إنها دعوة للاستيقاظ للمجتمع الأوسع أيضا، أن لدينا إصابات كورونا محلية الآن ونحتاج حقا إلى زيادة أعداد عمليات الفحص".