لايبزج يواصل صحوته بثنائية في فولفسبورج بالدوري الألماني

واصل لايبزج صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، بعد تغلبه 2 / صفر على ضيفه فولفسبورج، اليوم الأحد، في المرحلة العشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد لايبزج إلى 31 نقطة في المركز السادس، متأخرا بفارق 3 نقاط عن يونيون برلين، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورج، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة التاسعة على التوالي في البطولة، عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح ويلي أوريان التسجيل في الدقيقة 76، فيما تكفل جوسكو جفارديول بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 84.

ويرجع آخر فوز لفولفسبورج في البطولة إلى السادس من نوفمبر الماضي، عندما تغلب 1 / صفر على ضيفه أوجسبورج في المرحلة الـ11 للبطولة.