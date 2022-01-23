قائد البحرية الألمانية يواجه انتقادات بعد تصريحاته حول روسيا

على خلفية الصراع في أوكرانيا تسبب قائد بارز بالجيش الألماني في غضب شديد إثر تصريحات له حول روسيا.

أعرب نائب الأدميرال وقائد البحرية الألمانية كاي-أخيم شونباخ، فى تصريحاته، عن تفهمه لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ظهوره في لقاء بالهند.

وقال شونباخ: "ما يريده بوتين حقا هو الاحترام على مستوى الندية، ثم إن إظهار الاحترام لشخص ما لا يكلف شيئا، لا يكلف شيئا. لذلك قد تسألني: من السهل منحه الاحترام الذي يطلبه – والذي يستحقه على الأرجح".

وأضاف شونباخ أن بوتين يرى الخطر الأكبر في الصين، "حتى نحن، الهند وألمانيا، نحتاج إلى روسيا، لأننا نحتاج روسيا ضد الصين"، مشيرا إلى أن روسيا بلد كاثوليكي– "وعلى الرغم من أن بوتين ملحد، فهذا أمر لا يهم. إن وجود هذه الدولة الكبيرة إلى جانبنا كشريك ثنائي، حتى لو لم تكن ديمقراطية، (...) قد يبعد تقارب روسيا من الصين".

وذكر شونباخ حول الصراع بين روسيا وأوكرانيا قائلا: "شبه جزيرة القرم ضاعت ولن تعود".

في عام 2014 ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود. ومنذ ذلك الحين يقاتل متمردون مدعومون من موسكو الحكومة الموالية للغرب في إقليم دونباس شرقي البلاد.

ومع الانتشار الضخم للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، فهناك مخاوف في الغرب من أن يخطط الكرملين لغزو الدولة المجاورة.

وقال شونباخ إن الزعم بأن روسيا تريد الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية هو "هراء".

نأت وزارة الدفاع في برلين بنفسها عن تصريحات شونباخ اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ردا على سؤال: "من حيث المضمون واختيار الكلمات، فإن التصريحات لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع موقف وزارة الدفاع الألمانية".

وأضاف أن نائب الأدميرال سيحصل على فرصة الإدلاء بإفادة أمام المفتش العام للجيش.

وقال شونباخ نفسه اليوم السبت على حسابه الرسمي على موقع تويتر: إنه وصف تصريحاته بأنها "خطأ واضح" و "متهور، أساء الحكم على الموقف".

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق هذا الخبر.