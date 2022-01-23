 تقرير: بولسونارو أعلن اعتراضه على 514 مليون دولار من موزانة 2022 - بوابة الشروق
الأحد 23 يناير 2022 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

تقرير: بولسونارو أعلن اعتراضه على 514 مليون دولار من موزانة 2022

د ب أ
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 1:02 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 1:02 ص

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إنه استخدم حق النقض من أجل 8ر2 مليار ريال برازيلي (514 مليون دولار أمريكي) من موازنة عام 2022، حسبما ذكرت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو"، نقلا عن صحفيين في بلدة إلدورادو.

ويتعلق المبلغ الذي استخدم بولسونارو حق النقض من أجله بنفقات مخصصة للسلطة التنفيذية وسد النقص في البرلمان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويعمل بولسونارو على جعل الكونجرس يوافق على تعديل دستوري من شأنه أن يسمح بخفض الضرائب على الوقود.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون سيلغي ضريبة الديزل الاتحادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك