 متاجر التجزئة في ألمانيا تطالب برفع القيود على توصيل السلع - بوابة الشروق
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متاجر التجزئة في ألمانيا تطالب برفع القيود على توصيل السلع

د ب أ
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 3:28 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 3:28 ص

تخشى متاجر التجزئة من اختناقات في امداد السلع وسط موجة المتحور اوميكرون من جائحة فيروس كورونا وتطالب بتعليق القيود على توصيل البضائع.

وذكرت رابطة تجارة التجزئة في ألمانيا أنه على سبيل المثال، فإن الحظر على توصيل السلع في أوقات الليل في مراكز المدن وحظر قيادة الشاحنات أيام الأحد يجب أن يرفع بشكل مؤقت.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة تجارة التجزئة في ألمانيا، شتيفان جنت لمجموعة "ريداكتسيونزنيتسفيرك" الألمانية الإعلامية يوم السبت إن" الحظر في أوقات الليل على دخول الشاحنات إلى كثير من المدن يقف في طريق توصيل البضائع إلى متاجر التجزئة".

وتابع جنت إنه يجب رفع تلك القيود المفروضة على توصيل السلع وكذلك رفع الحظر على قيادة الشاحنات أيام الأحد، على الأقل طالما أن هناك وضع متوتر في سلاسل التوريد.

وأضاف" يجب على السياسيين الآن اتخاذ الاحتياطات الضرورية بسرعة كبيرة على جميع المستويات حتى يمكن حل أي مشكلة قد تطرأ بسرعة وبأسلوب هادف".

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