روبرت كوخ: معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا يتجاوز 800 للمرة الأولى في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، عن حدوث زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد، اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، تجاوز للمرة الأولى صباح اليوم على مستوى ألمانيا حاجز الـ800، حيث بلغ حاليا 806.8، فيما كان يبلغ أمس 772.7، وكان يبلغ قبل أسبوع 515.7.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 220.7.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يزداد يوميا تقريبا منذ نهاية ديسمبر الماضي.

وأضاف المعهد، اليوم، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 85 ألفا و440 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 54 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 52 ألفا و504 حالات إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 47 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، ثمانية ملايين و681 ألفا و447 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد، اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 7 ملايين و230 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 116 ألفا و718 شخصا.