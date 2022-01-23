 الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 120 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في معارك معهم بمحافظة شبوة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 120 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في معارك معهم بمحافظة شبوة

رويترز
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 5:00 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 5:00 ص

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن مقتل وإصابة 120 عنصرا من القوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في معارك بمحافظة شبوة جنوب وسط البلاد.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في تغريدات على حسابه عبر "تويتر": "تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين بمحافظة شبوة".

وأضاف: "تم التنكيل بالعدو في عديده وعتاده حيث سقط أكثر من 120 بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة".

وتابع: "تم استهداف عدد من تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى".

 

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