سياسي ألماني يعلن بعض ملامح خطط فرض إلزام بالتطعيم ضد كورونا بدءا من عمر 18 عاما

قبل أيام من أولى المشاورات المنتظرة في البرلمان الألماني "بوندستاج" بشأن فرض إلزام عام بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بدءا من عمر 18 عاما، بدأت تتشكل ملامح ملموسة لخطط مؤيدي فرض الإلزم.

وكشف ديرك فيزه، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يعد حاليا ركائز أساسية لخطط فرض إلزام التطعيم للأشخاص بدءا من عمر 18 عاما بالتعاون مع نواب آخرين بالائتلاف الحاكم، عن بعض من هذه الخطط، وذكر فيزه أنه يجب مثلا أن يتم تحديد مدة لتطبيق هذا الإلزام تتراوح بين عام وعامين، وألا يسري الإلزام على أكثر من ثلاث جرعات من اللقاح، وأن يتم التنفيذ عن طريق فرض غرامات.

وكان فيزه أعلن مع ستة ساسة آخرين من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الشريكان بالائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا، عن طلب في خطاب أرسله إلى جميع نواب البرلمان الألماني يوم الجمعة الماضي –باستثناء نواب حزب البديل من أجل ألمانيا (ايه اف دي) اليميني المعارض، وجاء في الخطاب أن الأمر يتعلق "بالوصول إلى حل دائم ومتناسق وموجه نحو الهدف في الوقت ذاته" في مسألة أخذا التطعيم.

وتعد هذه هي أولى تفاصيل المقترحات التي من المقرر التشاور بشأنها يوم الأربعاء القادم في البرلمان الألماني.