مسؤول عراقي: صادرات النفط ثابتة عند معدلها هذا الشهر وترتفع في فبراير

أعلن مسؤول عراقي اليوم الأحد أن صادرات بلاده النفطية ستظل ثابتة عند معدلها هذا الشهر وسترتفع بشكل طفيف في فبراير .

وقال علي نزار، نائب المدير العام لشركة "سومو" الحكومية للتسويق، للصحفيين اليوم الأحد في بغداد إن شحنات النفط الخام ستبلغ على الأرجح بين 2ر3 مليون برميل يوميا في يناير من حقول تسيطر عليها الحكومة المركزية. وقال ان الرقم سيرتفع إلى 3ر3 مليون الشهر القادم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستثني هذه الأرقام الصادرات من منطقة كردستان شمال العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي تصدر حكومتها حوالي 340 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤولون في بغداد ومسؤولون أكراد إن الإغلاق المؤقت الأسبوع الماضي لخط أنابيب ينقل النفط الخام العراقي إلى ميناء جيهان التركي لن يكون له أي تأثير على صادرات البلاد.

وأوضح نزار أن العراق يراقب بعناية أسواق النفط وأن ارتفاع الأسعار في الأسابيع الأخيرة بدأ يضر بالمصافي التي تشتري النفط العراقي.

وقال إن تحالف أوبك بلس سيواصل العمل لتحقيق التوازن في سوق النفط.

كانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم في "أوبك بلس" ( قد اتفقوا في الرابع من الشهر الجاري على التمسك بالسياسة الحالية وعلى زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل حتى صيف العام الجاري.

وكانت أوبك وحلفاؤها قد اتفقوا -في الماضي- على التمسك بسياستهم الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية بإنتاج النفط، على الرغم من المخاوف من أن يؤدي كل من سحب الولايات المتحدة من احتياطيات الخام والسلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى حدوث انهيار جديد في أسعار الخام.