أعربت الفنانة انجي المقدم عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل «ستات بيت المعادي»، لافتةً إلى أنها استمتعت بتقديم هذه الشخصية.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن تعاملت مع الشخصية التي قدمتها في المسلسل على أنها شخصية كرتونية وغير واقعية ولا يمكن إيجادها في حياتنا العادية.

واستكملت، أنها كانت متحمسة للقيام بهذا الدور، مشيرةً إلى أنه حدث انقسام حول ردود الفعل على الشخصية بين متعاطف معها أو غاضب من أسلوبها.

وأوضحت، أن منصات التواصل الاجتماعي، ساعدت في تقديم العديد من الأعمال الفنية، والكثير من الشخصيات، في ظل التنوع الدرامي.

مسلسل «ستات بيت المعادي» من بطولة كندة علوش وإنجي المقدم وتارا عماد وأحمد وفيق وصبري فواز وشريف حافظ، وهو النسخة العربية من Why Women Kill ومن إخراج محمد سلامة.