إصابة 6 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بساحل سليم

أصيب 6 أشخاص بإصابات متعددة إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز بساحل سليم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وكان اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط تلقى بلاغا من العميد حسام القرنشاوي يفيد انفجار أنبوبة بوتوجاز بمنزل بمدينة ساحل سليم.

وانتقلت على الفور، سيارات الإسعاف والدفاع المدني برئاسة العقيد عمرو العزب وكيل إدارة الدفاع، والمقدم محمد الجنزوري مفتش الدفاع المدني.

وتم السيطرة على الحريق، وتبين بالمعاينة إصابة كل من يوسف .ط. ع 6سنوات، وأحمد.ط. ع.8 سنوات، وإيمان .ن. ع. 15سنة، وعمر .ن. ع.6 سنوات تم نقلهم إلى مستشفى جامعة أسيوط، ونجاح .ع. ع. 50 سنة وشادية.ع. ه. 42 سنة، وسالمة .ط. ع. 15سنة، وجيهان ط. ع.21 سنة وزة .ع. ح. 60سنة، ومحمد . ا ع. 23سنة.

تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وتولت النيابة التحقيقات.