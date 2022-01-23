العراق: 343 قتيلا من عناصر داعش خلال العامين الماضيين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم الأحد، أن عدد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال العامين الماضيين بلغ 343 إرهابيا، كما تم إلقاء القبض على 622 داعشيا وإحالتهم للقضاء.

وأشار الجهاز، في إحصائية له اليوم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى تدمير 422 مضافة لتنظيم داعش الإرهابي، وأن عدد الضربات الجوية المنفذة بلغت 595 ضربة خلال عامين، مشيرا إلى أن هذه الإحصائية مثبتة بشكل رسمي لدى المجلس الوزاري للأمن الوطني، وأغلب هذه العمليات موثقة من قبل إعلام جهاز مكافحة الإرهاب والوكالات والقنوات الإخبارية.

وأكد الجهاز جاهزيته التامة لمواجهة أي خطر محدق بالعراق شعبا وأرضا، وأن محاولة التنظيم الإرهابي لتهويل الأخبار المفبركة ما هي إلا رسائل نفسية خائبة سعيا للحصول على موطئ قدم له من جديد، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تلقين عناصر التنظيم دروسا تأديبية.