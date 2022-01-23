أصحاب الحقوق في مذكرات آن فرانك يشككون في مشروع بحثي حول مكان اختبائها

شكك أصحاب الحقوق في مذكرات آن فرانك، إحدى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست"، في مشروع بحثي، حول مكان اختبائها، قائلين إن هناك خيانة، فيما يتعلق بالكشف عن مكانها للنازيين.

وقال جون دي جولدسميت، رئيس صندوق "آن فرانك" في مدينة بازل، لصحيفة "بليك" السويسرية اليوم الأحد "كنا نأمل في بحث جاد ويستند إلى حقائق. لكن الطريقة، التي تم بها البحث خيبت آمالنا".

وكان فريق دولي قد قضى خمس سنوات، في التحقيق بشأن عمن خان، فيما يتعلق بمكان اختباء ثمانية أشخاص يهود، في أمستردام، للنازيين الألمان، في عام 1944.

وكتبت آن فرنك (1929-1945)، التي جاءت من مدينة فرانكفورت الألمانية، مذكراتها المشهورة عالميا الآن، في مخبأها.

وعاشت أسرتها هناك، لمدة عامين، قبل أن يتم اكتشاف أمرها وترحيلها. ولم ينجو سوى "أوتو"، والد آن.

وصدرت يوم الإثنين الماضي، من المرجح أن يكون كاتب العدل اليهودي، أرنولد فان دين بيرج، هو الذي خان، فيما يتعلق بمكان اختباء أسرة آن، وكان بذلك يريد إنقاذ حياة أفراد أسرته.

وانتقد جولدسميت المشروع البحثي، قائلًا إنه كان موجهًا للربح، بدلًا من كونه منفتحًا وعلميا بحتا. ولم يكن هناك أي دليل على تلك المزاعم.