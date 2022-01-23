 فيديو.. السعودية تشهد بردا غير مسبوق والثلوج تغطي 6 مدن - بوابة الشروق
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فيديو.. السعودية تشهد بردا غير مسبوق والثلوج تغطي 6 مدن

علم السعودية
علم السعودية
رويترز
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 5:19 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 5:19 ص

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن المملكة تشهد من يوم الجمعة انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، مشيرة إلى أن الثلوج غطت 6 مدن في شمال البلاد.

وقال حسين القحطاني المتحدث باسم مركز الأرصاد الجوية في المملكة إن "السعودية ستشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى. من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى 3 درجات تحت الصفر".

وسجلت طريف، الجمعة الماضي 3 درجات تحت الصفر، ومدينة القريات درجتين تحت الصفر، وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورا يظهر فيها تساقط الثلوج تغطي الطرقات.

وسجلت طريف، الأربعاء الماضي، 6 درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما.

 

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