استمرار مناورات سعودية أمريكية بشأن إدارة أزمات ناجمة عن أسلحة الدمار الشامل

تواصل القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية الصديقة، وبمشاركة عدة جهات حكومية تدريبات تمرين "درع الوقاية-3"والذي بدأ منذ عدة أيام ضمن خطة التمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف التدريب والتخطيط لإدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل.

واعلن المتحدث الرسمي للتمرين العقيد بدر بن سعد الذيبان في بيان له "أن المرحلة الأولى من التمرين تمت بنجاح "، موضحا "أنه تم عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل، وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات، وإدارة مراكز العمليات، إضافة إلى عقد ورش عمل" وفق وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الاحد.

وأضاف أن المرحلة الثانية من التمرين انطلقت اليوم الأحد بتنفيذ عدد من المهام والفرضيات العملية، مثل عمليات الإنذار والتطهير والاستطلاع والتعرض لهجوم صاروخي باليستي محمل بعامل كيميائي، وتلوث المناطق المحيطة ووقوع إصابات مما يتطلب التدخل السريع للتعامل مع الحدث.

وكانت النسخة السابقة من التمرين "درع الوقاية 2"، قد أجريت في السعودية خلال سبتمبر/أيلول 2018.

ويتزامن تمرين "درع الوقاية 2"مع انطلاق اليوم الأحد مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والقوات البحرية المصرية في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، والتي تركز على "مواجهة التهديدات بالمنطقة".

وقالت"واس" ان هذا التمرين يعدّ امتدادًا لسلسلة تمارين سابقة مشتركة بين البلدين، ويتضمن الكثير من المناورات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية في البحر الأحمر."