مسرشميت يتجه لقيادة حزب الشعب الدنماركي الشعبوي اليميني

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يعتزم الشعبوي اليميني الدنماركي مورتن مسرشميت قيادة حزب الشعب بالبلاد بعد أن فاز بأغلبية الأنصار في مؤتمر الحزب اليوم الأحد.

وفاز مسرشميت بنسبة 60% من الأصوات، وفقا لقناة "دي آر" التليفزيونية. وسيخلف كريستيان ثوليسين داهل، الذي استقال من منصبه.

وشهد حزب الشعب تراجعا لشعبيته من 1ر21% إلى 7ر8% في الانتخابات البرلمانية عام 2019.

كان مسرشميت نائبا لزعيم الحزب، وهو أيضا نائب بالبرلمان الدنماركي وعضو سابق بالبرلمان الأوروبي.

وأدين بالاحتيال، لكن قضاة دنماركيين أبطلوا الإدانة فيما يتعلق بمزاعم إساءة استخدام أموال أوروبية وتزوير وثائق في ديسمبر الماضي.

وحصل مسرشميت على حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، لكن محكمة الاستئناف أعادت القضية لمحكمة أدنى، مستشهدة بشكوك حول حيادية قاضي المحكمة.