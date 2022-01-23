أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل بعد تكريمها: «كان نفسه في الشهادة وتمناها»

وجهت سلافة إمام إبراهيم، أرملة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل، الشكر إلى الرئيس السيسي، وذلك بعد تكريمها في احتفالية عيد الشرطة، اليوم الأحد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن زوجها الشهيد كان يتمنى أن ينال الشهادة، قائلة: «دائما احكى لأولادي عن والدهم وأنه كان بطل عظيم وهم فخورين به.. والولاد حسوا أنهم لم يفقدوا والدهم بعد تكريمهم في الاحتفالية لأن الدولة سند لهم».

وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يجبر خواطر أهالي الشهداء، متابعة: « أشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأسر الشهداء، والرئيس السيسي جابر للخواطر وكان تكريما عظيما».

واستكملت، أن زوجها الراحل كان دائمًا يتمنى التضحية من أجل مصر، قائلة: «زوجي كان دائما يقول لي محتاج اضحي علشان مصر.. مصر تستاهل وياريت نتعب ونبذل مجهود أكبر من أجل البلد».

وكان حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، وذلك مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.