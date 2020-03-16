عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل احتجاجا على الإجراءات المرتبطة بكورونا

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، احتجاجًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ذا بروسيلز تايمز" المحلية أن التظاهرة، التي كانت سلمية إلى حد كبير، شهدت عنفًا بعد ظهر اليوم حيث اشتبك مجموعة من المتظاهرين مع الشرطة، التي استخدمت بدورها خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ونظمت التظاهرات مجموعة "يوروبيانز يونايتد"، التي قال رئيسها والمتحدث باسمها توم ميرت، إن هدفها هو الاحتجاج على الطريقة غير الديمقراطية التي تم بها تنفيذ الإجراءات الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة ما يصل إلى 100 ألف متظاهر، إلا أن الشرطة لم تؤكد بعد أعداد المشاركين.

وتعد تظاهرة اليوم خامس تظاهرة ضد سياسة كوفيد-19 في بلجيكا خلال شهرين، وتأتي في الوقت الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 40 ألف إصابة في اليوم.