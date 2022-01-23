 الإسكان: تعديل قيود ارتفاع المباني إلى 12 مترا بـ52 قرية في الدقهلية - بوابة الشروق
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الإسكان: تعديل قيود ارتفاع المباني إلى 12 مترا بـ52 قرية في الدقهلية

محمد نابليون
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 9:51 ص

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً بتعديل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لـ52 قرية من قرى محافظة الدقهلية ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليـات القـوات المسلحة بوزارة الدفاع، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بالقرار.

وينص القرار على أن يصبح الحد الأقصى لقيد ارتفاع المباني بتلك القرى بعد التعديل ١٢ متراً.

واستند القرار إلى موافقات هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع بكتبها أرقام ١٥٩٥،
قيـود تعديل على ٢٠٢١ لسنة ١٦٣٩ ، ١٦٠٠ ، ١٥٩٩ ، ١٥٩٨ ، ١٥٩٧ ، ١٥٩٦
الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام للقرى المذكورة.

وإلى نص القرار:-

13955427 by HaniSameer


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