الزمالك: هؤلاء اللاعبين أمامهم فرصة حتى الانتقالات إذا أرادوا الاستمرار

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن الأبيض لا يواجه أزمة بشأن قرار منع القيد عن الفريق، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد رحيل عدد كبير من اللاعبين الغير مرغوب بهم داخل النادي في ظل الأداء المتواضع الذين لم يظهرو سواه .

وخسر الزمالك، أمام غزل المحلة، بثلاث أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من كأس الرابطة للمحترفين، ليتذيل الأبيض بعدها جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بدون تسجيل أي أهداف.

وقال أمير في تصريحاته التلفزيونية: "الفترة الماضية كان هناك فوضى كبيرة وكل من يريد الحديث يتحدث، الإدارة تأكد على دعم الجهاز الفني حتى نهاية الموسم ولا نتصيد له، ولكن يجب أن نتدخل لكي نحل الأزمات".

وأشار: "إيقاف القيد ليس أزمة حتى يتحدث عنها الناس، ولا يوجد لاعب يمكنه أن يشارك أساسيًا على حساب اللاعبين الحاليين، ولكن الزمالك كان يحتاج لاعب رقم 8 بدل فرجاني ساسي ولم يتم التعاقد معه حتى الآن".

وشدد: "هذا الفريق هو الحاصل على البطولات الفترة الماضية، وهناك لاعبون حصلوا على فرص كثيرة والناس ترى أنهم لم يقدموا جديدًا وأمامهم فرصة حتى الانتقالات الصيفية لتقديم كل ما لديهم إذا أرادوا الاستمرار في الزمالك".

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك قرر خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق الأبيض، بجانب خصم راتب نصف شهر من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني والمقدر بـ 75 ألف دولار، بالإضافة للجهاز المعاون بالكامل، بعد الأداء الذي وصفه بالسئ خلال مواجهات كأس الرابطة وتلقي الأبيض هزيمتين متتاليتين على يد فاركو ثم غزل المحلة بعد تعادله مع إنبي.