اليونان تسجل 18 ألفا و333 حالات إصابة جديدة بكورونا و73 حالة وفاة

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أعلنت السلطات اليونانية تسجيل 18 ألفا و333 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، و73 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، أن 45 من حالات الإصابة، لسياح، خضعوا لاختبار فيروس كورونا، لدى وصولهم.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان الآن، إلى مليون و781 ألفا و203 وحالات الوفاة إلى 22 ألفا و549.

ومازال إجمالي 668 مريضا، في وحدات العناية المركزة، بينما خرج 3972 مريضا منها.

وكان قد تم رصد حالتي إصابة بسلالة فرعية من متحور "أوميكرون"، في اليونان، لمسافرين اثنين من الخارج، وصلا إلى مطار "أثينا" الدولي.