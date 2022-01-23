 الصحة العراقية: الموجة الرابعة للجائحة لا تزال تحت السيطرة.. ولا نعلم ماذا سيحدث بالمستقبل - بوابة الشروق
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الصحة العراقية: الموجة الرابعة للجائحة لا تزال تحت السيطرة.. ولا نعلم ماذا سيحدث بالمستقبل

د ب أ
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 2:04 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 2:04 ص

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم /السبت/، أن "الموجة الرابعة لجائحة فيروس "كورونا" لا تزال تحت السيطرة حتى الآن، قائلة: "لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، خاصة في ظل قلة عدد الإصابات الواردة للمستشفيات، وأن خطورة الموجة تحدد بعدد الذين يدخلون للمستشفيات والوفيات".
وقال مدير عام الصحة العامة العراقية، رياض عبدالأمير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا سبيل غير التلقيح لمواجهة الجائحة، لأن الناس سأمت من الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحديد حركتهم أو منعهم من الذهاب إلى الأماكن المزدحمة"، مضيفًا أنه "بالرغم من كون هذه الإجراءات كافية لوقاية المواطنين إلا أنه لا يوجد التزام كامل بها، لذلك فإن الحل الوحيد هو اللقاح، لاسيما وأن أغلب الذين يصابون بكورونا هم من غير الملقحين".
وأشار الى أنه تم تلقيح قرابة تسعة ملايين شخص، ولم يتم تسجيل أية آثار جانبية خطرة، وهذا دليل كاف على أن اللقاحات آمنه وفعالة وتقي من الإصابة وتدهور الحالة".

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