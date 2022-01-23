الرئيس الأرميني آرمين ساركيسيان يعلن استقالته من منصبه

أعلن الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان استقالته من منصبه، اليوم الأحد، وذلك بحسب بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، عارض «سركيسيان» رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، العام الماضي، بشأن عدد من القضايا بما في ذلك إقالة قائد القوات المسلحة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بحث هاتفيا أمس السبت، مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، مستجدات الوضع بين أرمينيا وأذربيجان وملفات ملحة أخرى.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أصدرته أمس السبت، أن بوتين وباشينيان، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من الجانب الأرمني، استعرضا المسائل العملية المتعلقة بتطبيق الاتفاقات المنصوص عليها في البيانات الثلاثية التي صدرت عنهما والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في التاسع من نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، وخصوصا فيما يتعلق بترسيم الحدود بين أرمينيبا وأذربيجان.

وأيد الزعيمان مواصلة العمل على مستوى الرؤساء المشاركين (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا) لمجموعة مينسك الخاصة بتسوية النزاع في إقليم قره باغ، ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما تناولت المكالمة أفق التعاون ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، نظرا لتولي أرمينيا حاليا الرئاسة الدورية فيها.

وذكر البيان أن بوتين بطلب من باشينيان أطلعه بشكل وجيز على المستجدات في مباحثات موسكو مع واشنطن وحلفائها بشأن مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قرب روسيا.