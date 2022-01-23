الحكومة الإسرائيلية توافق على فتح تحقيق رسمي في قضية الغواصات

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صادقت الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة للتحقيق فيما يسمى بقضية الغواصات.

وأكد متحدث باسم الحكومة أن غالبية الوزراء صوتوا اليوم الأحد لصالح تشكيل لجنة للتحقيق.

ومن المقرر أن يتم مراجعة إجراءات شراء غواصات وطرادات ألمانية للبحرية الإسرائيلية بين عامي 2009 و2016.

وبدأت بالفعل إجراءات قانونية ضد العديد من الأشخاص الذين شاركوا في الصفقة للاشتباه في تورطهم في فساد.

وكان جرى استجواب رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو حول القضية، إلا أنه لم يتم اعتباره مشتبها به، ورغم ذلك، فقد واجه تهما بالدفع لإتمام الصفقات رغم معارضة الجيش ووزارة الدفاع.

كما سيتم التحقيق في الظروف التي وافقت بموجبها إسرائيل على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وضغط كل من وزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية يائير لابيد من أجل تشكيل لجنة التحقيق.

وكان لابيد قال قبل نحو أسبوع إن "قضية الغواصات هي أخطر قضية فساد في مجال الدفاع في تاريخ إسرائيل، ويجب ألا ندخر جهدا لكشف الحقيقة".

وتوصلت إسرائيل وألمانيا الخميس الماضي إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة مليارية لشراء ثلاث غواصات جديدة من طراز "داكار".

ومن المقرر أن يتم بناء القطع في حوض "تيسن كروب للأنظمة البحرية" في مدينة كيل شمالي ألمانيا، على أن يتم تسليم أول قطعة منها خلال تسع سنوات.