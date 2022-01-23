عضو بمجلس إدارة المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ التضخم في 2022

توقع عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي جبرائيل مخلوف تباطؤ معدل التضخم في عام 2022 مع تراجع انسداد سلاسل التوريد وأسعار الطاقة، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل عند أكثر من 2% في منطقة اليورو لبقية العام.

وقال مخلوف إنه لا يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في عام 2022، على الرغم من أن صناع السياسة "سيضطرون إلى مراقبة ذلك عن كثب"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن "التحدي الكبير" سيكون مراقبة أي آثار للتضخم في الجولة الثانية، مثل ارتفاع الأجور دون زيادات مقابلة في الإنتاجية.

وقال: "إذا رأينا مخاطر حدوث هذا النوع من آثار الجولة الثانية فإننا بالتأكيد سنتخذ إجراء في البنك المركزي الأوروبي لإدارة ذلك".

وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بمعدل سنوي قياسي بلغ 5% في كانون الأول/ديسمبر بعد زيادة بنسبة 9ر4% في تشرين الثاني/نوفمبر.