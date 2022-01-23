استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، بحضور مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي البروفيسور محمد الحسن ولد لبات، وسفير السودان بإثيوبيا جمال الشيخ.

وعبر نائب رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء، عن تقدير السودان للدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي على مستوى القارة الإفريقية، لاسيما في السودان لتعزيز الاستقرار.

وقدم دقلو، شرحاً لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لتطورات الأوضاع في السودان خاصة فيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد، كما اطلعه على جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

من جهته، أكد موسى فكي، اهتمام الاتحاد الافريقي بالتطورات الجارية في السودان مبدياً استعداده للمساهمة في معالجة الأزمة في إطار تعظيم الحلول الإفريقية الإفريقية.