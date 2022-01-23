 فيديو طريف لرجل هندي تسلق شجرة هربا من التطعيم ضد كورونا! - بوابة الشروق
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فيديو طريف لرجل هندي تسلق شجرة هربا من التطعيم ضد كورونا!

رويترز
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 6:30 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 6:30 ص

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من آثار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، شهد مسؤولو الصحة في منطقة باليا في أوتار براديش شمالي الهند حالات معارضة للتطعيم.

وفي الآونة الأخيرة، أجرى فريق من مسؤولي الصحة حملة للتوعية بالتطعيم ضد فيروس كورونا في باليا. وتشير التقارير إلى أن هذه المنطقة من بين الأسوأ أداء في الولاية فيما يتعلق بالمعدل الإجمالي للتطعيم.

وتفاجأ المسؤولون لدى وصولهم إلى المنطقة عندما اكتشفوا أن العديد من القرويين ما زالوا خائفين من تناول الجرعة الأولى. وتم تسريع حملة التطعيم قبل الانتخابات القادمة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.

وصور مسؤولو الصحة مقاطع فيديو يوم الثلاثاء، تظهر رجلا يتسلق شجرة هربا من التطعيم، حيث قال: "لن أنزل. لا أريد أن أطعم. أنا خائف"، وبعد انتظار طويل وتأكيد من مسؤولي الصحة لان الرجل وتعاون معهم.

 

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