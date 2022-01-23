محمد إبراهيم يكشف كواليس عودته من الاحتراف والرحيل عن الزمالك

أكد محمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي سيراميكا كليوباترا، أن نادي الزمالك لم يتحمل أي شيء في صفقة عودته قادمًا من نادي ماريتيمو البرتغالي، وذلك بعد احترافه لفترة قصيرة مع النادي البرتغالي.

وقال إبراهيم في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": " عند عودتي من ماريتيمو البرتغالي، تحملت أنا قيمة الصفقة كاملة، ولم يتحمل الزمالك أي جزء، كان يتم خصم قيمة الصفقة من عقدي، حيث كانت قيمة الصفقة 500 ألف دولار تقريبًا".

وأضاف: "قبل احترافي كنت أحصل على 290 ألف جنيه في الموسم، وبعد العودة وقعت عقد بـ 5 سنوات، ولم أحصل على عقد جيد، ولكن بعد 4 سنوات النادي قرر الاستغناء عني، وطلبوا مني الرحيل للإسماعيلي على سبيل الإعارة".

وواصل: "وافقت على الإعارة وعندما قدموا مندوبي نادي الإسماعيلي على باب النادي، وجدت أن الزمالك يطلب مني التجديد وعدم لعب مباراتي الزمالك، وعندما وافقت، لم تتم الصفقة".

وسرد: "بعد ذلك وجدت نفسي خارج القائمة دائمًا، طلبت من جروس المشاركة مع الناشئين حتى استمر في لياقة المباريات، وبالعفل لعبت معهم أكثر من مباراة، وفوزنا على الأهلي بثلاثية نظيفة، بعدها طلب جروس تواجدي في الفريق، وبالفعل عند إصابة ساسي قبل نهائي الكونفدرالية، شاركت في مركز رقم 8، ولعب قبل النهائي، والنهائي".

وأوضح: "بعدها سافرنا لمعسكر خارجي، وعندما عدنا لعبنا ثلاث مباريات في الدوري، ووجدت مكالمة من المقاصة يطلبوا فيها التعاقد معي، وقالوا لي بأنهم يمتلكون بالفعل الاستغناء عني من نادي الزمالك وأرسلوا لي صورته، لم أصدق وقتها ما يحدث".

واختتم حديثه: "قبل مباراة الأهلي كنت أنا قائد لفريق الزمالك، بحكم ذلك كنت اتحدث مع اللاعبين ووجدتهم يقولون لي مازحين لا تتحدث أنت رحلت إلى المقاصة، وبالفعل بعد المباراة النادي أبلغني برحيلي للمقاصة".