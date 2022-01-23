وزير الصحة الألماني يعلن عن حملة أكثر إبداعا للتشجيع على التطعيم ضد كورونا

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أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن بدء حملة تطعيم جديد ضد فيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع.

وقال لاوترباخ لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "نحن ملتزمون بالوصول إلى الناس"، وأوضح أنه لهذا السبب ستبدأ يوم الثلاثاء القادم حملة واسعة النطاق تشمل لافتات ولقطات إذاعية وتلفزيونية.

ووصف الوزير الألماني هذه الحملة بأنها "أكثر إبداعا" من المحاولات التي تمت حتى الآن لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح، وقال: "وستكون بلغات متنوعة تماما".

ومن المقرر أن تخاطب الحملة الجديدة فئات متنوعة، من بينها كبار السن والأسر والشباب في القرى وكذلك الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة، بحسب الوزير.

وتابع لاوترباخ: "يتعين علينا تجربة كل شيء من أجل سد ثغرة التطعيم".

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ"، حصل 61 مليون شخص على الأقل بألمانيا على الحماية الأساسية من الإصابة بالفيروس من خلال تلقي جرعتين من التطعيم، ويمثل هذا العدد 73.3% من الأشخاص بألمانيا.

وأضافت البيانات أن 41.7 مليون شخص على الأقل حصلوا على جرعة ثالثة من التطعيم، المعروفة باسم الجرعة التعزيزية.